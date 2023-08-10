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        Haberler İş-Yaşam ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta arttı  - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta arttı 

        ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 5 Ağustos ile biten haftada 248 bine çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 16:22
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        ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı 
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        ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

        Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 5 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 21 bin kişi artışla 248 bine yükseldi.

        Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 227 bin olarak korundu.

        Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin 750 kişi artışla 231 bine çıktı.

        Süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise 29 Temmuz ile biten haftada 8 bin kişi azalarak 1 milyon 684 bine geriledi.

        Analistler, tarihsel olarak düşük kalmasına rağmen işsizlik başvurularının, ABD'de yılın başından bu yana görülen sıkı seviyelerden yumuşamaya başladığını belirterek bu durumun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını daha fazla sıkılaştırmaktan kaçınabileceğine dair beklentileri güçlendirdiğini ifade etti.

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