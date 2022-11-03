ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 29 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 1.000 kişi azalarak 217 bine indi.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 220 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 217 binden 218 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 500 azalarak 218 bin 750'ye geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 22 Ekim ile biten haftada 47 bin kişi artarak 1 milyon 485 bin seviyesine çıktı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki azalışın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyonu kontrol altına almaya yönelik agresif faiz artırımlarının iç talebi yavaşlatmasına rağmen iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.