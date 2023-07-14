ABD'de işsizlik maaşı başvurularında düşüş ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Temmuz ile biten haftada 237 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 8 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 12 bin kişi azalarak 237 bine düştü.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 250 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 248 binden 249 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 6 bin 750 kişi azalışla 246 bin 750'ye geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 1 Temmuz ile biten haftada 11 bin kişi artarak 1 milyon 729 bine çıktı.