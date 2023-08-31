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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de işsizlik maaşı başvurularında düşüş  - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de işsizlik maaşı başvurularında düşüş 

        ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 26 Ağustos ile biten haftada 228 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 16:14 Güncelleme: 31.08.2023 - 16:14
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        ABD'de işsizlik maaşı başvurularında düşüş 
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        ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

        Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 26 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi azalışla 228 bine indi.

        Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 235 bin olması öngörülüyordu.

        İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi de 230 binden 232 bine revize edildi.

        Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 250 kişi artışla 237 bin 500'e çıktı.

        Süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise 19 Ağustos ile biten haftada 28 bin kişi artarak 1 milyon 725 bine yükseldi. ​​​​​​​

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