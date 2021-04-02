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ABD'de işsizlik oranı martta yüzde 6'ya düştü

ABD'de tarım dışı istihdam, martta 916 bin kişi artarak Ağustos 2020'den bu yana en yüksek artışı gösterirken, işsizlik oranı yüzde 6'ya geriledi.

ABD'de işsizlik oranı martta yüzde 6'ya düştü
AA

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam, martta 916 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerini geride bırakan ve 7 ayın en yüksek artışını gösteren tarım dışı istihdam verisinin, söz konusu dönemde 647 bin kişi artması öngörülüyordu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve sıkılaştırılan önlemlerin etkisiyle geçen yılın sonunda azalış gösteren istihdam, ocak ve şubat aylarının ardından martta da aşılama çalışmaları, vaka sayılarındaki düşüş, salgına karşı alınan önlemlerin gevşetilmeye başlanması ve hükümetin sağladığı desteklerin etkisiyle toparlanma eğilimini sürdürdü.

Bu dönemde istihdam artışının en çok görüldüğü sektör, eğlence, konaklama, eğitim ve inşaat oldu.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin ocak ve şubat ayı verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, ocakta tarım dışı istihdamdaki artış 166 binden 233 bine, şubat ayı verisindeki artış ise 379 binden 468 bine yükseltildi

- İşsizlik oranı düşüş eğilimini korudu

ABD'de işsizlik oranı ise martta 0,2 puan azalarak yüzde 6'ya geriledi. Bu dönemde hafif bir düşüş gösteren işsizlik oranı, beklentiler dahilinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, şubatta yüzde 6,2 olmuştu.

Bu dönemde ülkedeki işsiz sayısı 262 bin kişi azalarak 9,7 milyona indi. İş gücüne katılım oranı, martta sınırlı bir değişim göstererek yüzde 61,5 oldu.

Haftalık ortalama çalışma saati martta 34,9'a çıkarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise martta 29,96 dolara indi.

ABD'de işsizlik oranı Kovid-19 salgınının etkisiyle nisanda yüzde 4,4'ten yüzde 14,7'ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Ülkede ekonomik faaliyetin normalleşmeye başlamasıyla mayıs ayı itibarıyla iş gücü piyasasında toparlanma görülmüştü. Söz konusu toparlanma, 2020'nin sonlarına doğru vaka sayılarının artması ve salgına karşı alınan önlemlerin yeniden sıkılaştırılmasıyla yavaşlama kaydetmiş, uygulamaya koyulan yeni desteklerin ve azalan vaka sayılarının etkisiyle ocak ayı itibarıyla toparlanma göstermişti.

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