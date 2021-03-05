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ABD'de işsizlik oranı şubatta yüzde 6,2'ye geriledi

ABD'de tarım dışı istihdam, şubatta 379 bin kişi artarak beklentileri geride bırakırken, işsizlik oranı yüzde 6,2'ye geriledi.

ABD'de işsizlik oranı şubatta yüzde 6,2'ye geriledi
AA

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam, şubatta 379 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösteren tarım dışı istihdam verisinin, söz konusu dönemde 182 bin kişi artması öngörülüyordu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve sıkılaştırılan önlemlerin etkisiyle geçen yılın sonunda azalış gösteren istihdam, ocak ayının ardından şubatta da Kovid-19 bulaşan kişi sayısının azalması, salgına karşı alınan önlemlerin gevşetilmeye başlanması, aşılama çalışmaları ve hükümetin sağladığı desteklerin etkisiyle toparlanma sinyali verdi.

Bu dönemde istihdam artışının en çok görüldüğü sektör, eğlence ve konaklama oldu. Geçici yardım hizmetleri, sağlık hizmetleri, sosyal yardım, perakende ticaret ve imalatta da düşük de olsa istihdam kazanımı kaydedildi. Eğitim, inşaat ve madencilik sektörlerinde ise istihdam kaybı yaşandı.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin geçen yılın aralık ve ocak verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, geçen yıl aralıkta tarım dışı istihdamdaki azalış 227 binden 306 bine, ocak ayı verisindeki artış ise 49 binden 166 bine revize edildi.

- İşsizlik oranı aşağı yönlü eğilimini korudu

ABD'de işsizlik oranı ise şubatta 0,1 puan azalarak yüzde 6,2'ye geriledi. Bu dönemde hafif bir düşüş gösteren işsizlik oranının, değişim göstermemesi öngörülüyordu. İşsizlik oranı, ocakta yüzde 6,3 olmuştu.

Bu dönemde ülkedeki işsiz sayısı 158 bin kişi azalarak 9,97 milyona indi. İş gücüne katılım oranı, şubatta değişim göstermeyerek yüzde 61,4 oldu.

Haftalık ortalama çalışma saati şubatta 34,6'ya gerilerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise şubatta 30,01 dolara çıktı.

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl mart ve nisan aylarında 22 milyonu aşkın kişi işini kaybetmişti. İşsizlik oranı da Kovid-19 salgınının etkisiyle nisanda yüzde 4,4'ten yüzde 14,7'ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Ülkede ekonomik faaliyetin normalleşmeye başlamasıyla mayıs ayı itibarıyla iş gücü piyasasında toparlanma görülmüştü. Söz konusu toparlanma, 2020'nin sonlarına doğru vaka sayılarının artması ve salgına karşı alınan önlemlerin yeniden sıkılaştırılmasıyla yavaşlama kaydetmişti.

Analistler, istihdamda bu dönemde yaşanan güçlü artışa rağmen iş gücü piyasasının salgının neden olduğu şoktan kurtulması için kat edilmesi gereken uzun bir yol olduğunu belirtti.

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