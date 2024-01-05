Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.628,73 %1,07
        DOLAR 29,8375 %0,28
        EURO 32,7941 %0,47
        ALTIN 1.977,38 %1,15
        FAİZ 41,37 %0,63
        GÜMÜŞ GRAM 22,43 %1,77
        BITCOIN 43.408,00 %-2,43
        GBP/TRY 38,0783 %0,63
        EUR/USD 1,0979 %0,27
        BRENT 78,64 %1,35
        ÇEYREK ALTIN 3.233,01 %1,15
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de istihdam Aralık 2023'te beklenenden fazla arttı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de istihdam Aralık 2023'te beklenenden fazla arttı

        ABD'de tarım dışı istihdam, geçen yılın aralık ayında 216 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,7 oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 17:47 Güncelleme: 05.01.2024 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de istihdam beklenenden fazla arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2023'e ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

        Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam geçen yıl aralıkta 216 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydeden tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 175 bin kişi artması öngörülüyordu.

        Geçen yıl aralıkta istihdam, kamu, sağlık hizmetleri, sosyal yardım ve inşaat sektörlerinde artmaya devam ederken, ulaştırma ve depolama işlerinde ise azaldı.

        Tarım dışı istihdama ilişkin kasım ayı verisinde ise revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamdaki artış, kasım için 199 binden 173 bine düşürüldü.

        İŞSİZLİK ORANI DEĞİŞMEDİ

        ABD'de işsizlik oranı Aralık 2023'te bir önceki aya göre değişim göstermezken yüzde 3,7 olarak kaydedildi.

        REKLAM

        Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik oranının bu dönemde yüzde 3,8 seviyesinde olması öngörülüyordu.

        Ülkede işsiz sayısı, geçen yıl aralıkta 6 bin kişi artarak 6 milyon 268 bine yükseldi. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde 0,3 puan azalışla yüzde 62,5'e geriledi.

        Haftalık ortalama çalışma saati 34,3'e düşerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç, yüzde 0,4 artarak 34,27 dolara yükseldi.

        Piyasa beklentileri, ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi.

        Ortalama saatlik kazanç verisi, Kasım 2023'te de yüzde 0,4 artmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Su yerine çamaşır suyu servis edildi! 2 yaşındaki Leyla ölümden döndü
        Su yerine çamaşır suyu servis edildi! 2 yaşındaki Leyla ölümden döndü
        Ali Koç Habertürk TV'ye konuk oluyor
        Ali Koç Habertürk TV'ye konuk oluyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        Dev kaya kara yolunu kapattı!
        Dev kaya kara yolunu kapattı!
        İşte muhtemel 11'ler!
        İşte muhtemel 11'ler!
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        "Ekonomi politikamız meyvelerini vermeye başladı"
        "Ekonomi politikamız meyvelerini vermeye başladı"
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!
        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!
        İşverenin derdi nitelikli işgücü
        İşverenin derdi nitelikli işgücü
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"