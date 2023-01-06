Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

ABD'de istihdam aralıkta beklenenden fazla arttı

ABD'de tarım dışı istihdam, beklentileri aşarak Aralık 2022’de 223 bin kişi artarken, işsizlik oranı da yüzde 3,6’dan 3,5'e indi

ABD'de istihdam aralıkta beklenenden fazla arttı
AA

ABD Çalışma Bakanlığı, geçen yılın aralık ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam aralıkta 223 bin kişi arttı.

Artış hızında önceki aya kıyasla yavaşlama görülmesine rağmen piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşen tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 200 bin kişi artması öngörülüyordu.

Aralık ayında istihdam artışının en yüksek olduğu sektörler, inşaat, eğlence ve konaklama ile sağlık hizmetleri oldu.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin kasım ayı verisinde ise revizyona gidildi. Buna göre, kasımda tarım dışı istihdamdaki artış 263 binden 256 bine revize edildi

İŞSİZLİK ORANINDA AZALIŞ

ABD'de işsizlik oranı ise aralıkta 0,1 puan azalarak yüzde 3,5’e indi.

Ülkedeki işsiz sayısı da aralıkta 278 bin kişi azalarak 5 milyon 722 bin kişi oldu. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde 0,2 puan artışla yüzde 60,1'e yükseldi.

Haftalık ortalama çalışma saati bu dönemde 34,3 seviyesinde seyrederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,2 artarak 28,07 dolara çıktı.

Analistler, Fed'in geçen mart ayından beri 1980'lerden bu yana en hızlı faiz artırımını gerçekleştirmesine rağmen işgücü piyasasının güçlü kaldığını belirterek, istihdam artışındaki ivmenin yüksek faiz oranlarının tüketici harcamaları ve şirketlerin yatırımları üzerinde baskı oluşturduğundan, yıl ortasına kadar önemli ölçüde yavaşlayabileceğini belirtti.

Fed, politika faizini aralıkta 50 baz puan artışla 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltmişti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

''Türkiye'nin konumu stratejik avantaj sağlıyor''
İŞ-YAŞAM ''Türkiye'nin konumu stratejik avantaj sağlıyor''
Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticareti başlıyor
İŞ-YAŞAM Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ...
Evans'tan Ciner Medya Grubu'na ziyaret
İŞ-YAŞAM Evans'tan Ciner Medya Grubu'na ziyaret
Bakan Nebati: "Çiftçilerimize destek için 54 milyar lira tahsis ettik"
İŞ-YAŞAM "Çiftçilerimize destek için 54 milyar lira tahsis ...
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçiye destek kredilerini duyurdu
İŞ-YAŞAM Cumhurbaşkanı Erdoğan tarım üreticisine destek ...
Manavgat'taki Toki Konut Projesi teslim ediliyor
İŞ-YAŞAM Manavgat'taki Toki Konut Projesi teslim edildi
Rekabet Kurumu 86.2 milyar liralık işlemi karara bağladı
İŞ-YAŞAM Rekabet, 86.2 milyar liralık işlemi karara bağladı
Bakan Nebati, Alibaba Grup Başkanı Evans ile görüştü
İŞ-YAŞAM Bakan Nebati, Evans ile görüştü
A101, 2023 ürünün fiyatlarını sabitledi
İŞ-YAŞAM Bir market daha fiyat sabitledi
Son dakika haberi: Özel okul ücret artışında yıl sonu TÜFE oranı dikkate alınacak
İŞ-YAŞAM Özel okul ücret artışında yıl sonu TÜFE oranı dikkate ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.