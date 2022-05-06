HABERTURK.COM

ABD Çalışma Bakanlığı nisan ayı İşgücü İstatistikleri raporunu yayımladı. Buna göre nisanda tarım dışı istihdam artışı 428 bin oldu. Bu artış 400 binlik piyasa beklentisini aştı.

Tarım dışı istihdam artışı mart ayı için 431 binden 428 bine, şubat ayı için 504 binden 714 bine revize edildi.

Nisan ayında işsizlik oranı marta göre değişiklik göstermeyerek yüzde 3.6'da kaldı. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise söz konusu dönemde yüzde 6.9'dan yüzde 7'ye yükseldi.

ÜCRETLERDE ARTIŞ

Ortalama saatlik ücretler nisanda aylık yüzde 0.4, yıllık ise yüzde 5.5 yükseldi. ABD'de işgücüne katılım oranı ise yüzde 62.4'ten yüzde 62.2'ye geriledi.

Nisan ayında eğlence ve konaklama sektörü 78 binlik artışla istihdamdaki artışa en çok katkı sağlayan sektör oldu. Bu sektörde Nisan 2020'de koronavirüs salgını sebebiyle yüzde 39.3'e kadar çıkan işsizlik oranı Nisan 2022'de yüzde 4.8'e geriledi.