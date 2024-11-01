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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de istihdam beklentinin altında kaldı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de istihdam beklentinin altında kaldı

        ABD'de tarım dışı istihdam ekimde 12 bin kişi ile beklentilerin oldukça altında artarken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 4,1 oldu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.11.2024 - 15:51 Güncelleme: 01.11.2024 - 15:55
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        ABD'de istihdam beklentinin altında kaldı
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        ABD'de tarım dışı istihdam ekim ayında 12 bin ile 100 binlik beklentinin çok altında arttı. İşsizlik oranı ise bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 4.1 seviyesinde kaldı.

        Bunun yanında eylül ayı için 254 bin olarak açıklanan istihdam artışı da 223 bine revize edildi.

        Ekim ayında ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0.4 yükselirken yıllık artış yüzde 4 oldu.

        Detaylar geliyor...

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