ABD'de istihdam beklentinin altında kaldı

ABD'de tarım dışı istihdam ekim ayında 12 bin ile 100 binlik beklentinin çok altında arttı. İşsizlik oranı ise bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 4.1 seviyesinde kaldı.

Bunun yanında eylül ayı için 254 bin olarak açıklanan istihdam artışı da 223 bine revize edildi.

Ekim ayında ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0.4 yükselirken yıllık artış yüzde 4 oldu.

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