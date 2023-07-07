Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        ABD'de istihdam haziranda beklentilerin altında kaldı

        ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 209 bin ile beklentilerin altında artarken, işsizlik oranı yüzde 3,6'ya indi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 17:07
        ABD'de istihdam beklentilerin altında
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

        Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam haziranda 209 bin kişi arttı.

        Piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösteren ve Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 225 bin kişi artması öngörülüyordu.

        Haziran ayında istihdam, kamu, sağlık sosyal yardım ve inşaat sektörlerinde artmaya devam etti.

        Tarım dışı istihdama ilişkin nisan ve mayıs ayı verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamdaki artış nisan ayı için 294 binden 217 bine ve mayıs ayı için 339 binden 306 bine düşürüldü.

        REKLAM

        İŞSİZLİK ORANINDA DÜŞÜŞ

        ABD'de işsizlik oranı ise haziranda 0,1 puan azalarak yüzde 3,6'ya geriledi.

        Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen işsizlik oranı, mayısta yüzde 3,7 olmuştu.

        Ülkedeki işsiz sayısı haziranda 140 bin kişi azalarak 5 milyon 957 bine indi. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde değişmeyerek yüzde 62,6 ile Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

        Haftalık ortalama çalışma saati 34,4'e çıkarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,4 artarak 33,58 dolara tırmandı.

        Piyasa beklentileri ise ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi.

        Analistler, istihdamın haziran ayında beklenenden fazla yavaşladığını, ancak işsizlik oranının 7 ayın zirvesinden gerilemesinin ve ücret artışlarının sürmesinin iş gücü piyasası koşullarının sıkılığını koruduğunu gösterdiğini belirtti.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsveç açıklaması: Teröre kucak açanlara destek veremeyiz
        İsveç açıklaması: Teröre kucak açanlara destek veremeyiz
        Almanya'da Fırsat Kart ne zaman yürürlüğe girecek?
        Almanya'da Fırsat Kart ne zaman yürürlüğe girecek?
        Kahreden kazada acı detay!
        Kahreden kazada acı detay!
        Kene tedavisinde umut ışığı!
        Kene tedavisinde umut ışığı!
        Türkiye'de tatil çok mu pahalı?
        Türkiye'de tatil çok mu pahalı?
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Memur ve emekliye zammın bütçeye maliyeti ne kadar?
        Memur ve emekliye zammın bütçeye maliyeti ne kadar?
        Metrobüs yollarında asfalt eridi!
        Metrobüs yollarında asfalt eridi!
        Arda Güler imzayı attı!
        Arda Güler imzayı attı!
        Ancelotti'den gelen telefon!
        Ancelotti'den gelen telefon!
        Benzin ve motorine KDV zammı geliyor
        Benzin ve motorine KDV zammı geliyor
        Arda Güler, Cristiano Ronaldo’yu geçti
        Arda Güler, Cristiano Ronaldo’yu geçti
        'İkibuçukluk'tan Madrid'e!
        'İkibuçukluk'tan Madrid'e!
        Zampuan!
        Zampuan!
        Eşleri film ayırdı
        Eşleri film ayırdı
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Arda Güler'in yerine Sebastian Szymanski!
        Arda Güler'in yerine Sebastian Szymanski!
        KDV'de artış kararı Resmi Gazete'de
        KDV'de artış kararı Resmi Gazete'de
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?
        Vatikan’da Cem Sultan için 1495’te düzenlenen âyinde okunmak üzere bestelenmiş ilâhinin notası Londra’da mezata çıktı
        Vatikan’da Cem Sultan için 1495’te düzenlenen âyinde okunmak üzere bestelenmiş ilâhinin notası Londra’da mezata çıktı