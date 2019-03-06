ABD'de kar fırtınası 'buzdan ev' yarattı

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ABD'nin doğu yakasında etkisini hissettiren kar fırtınası nedeniyle New York eyaletindeki Ramona Plajı'nda bir ev tamamen buzla kaplandı.
BBC'ye konuşan Maureen Whelan, 85 yıldır bu evin ailelerine ait olduğunu ama bugüne kadar hiç böyle bir olay yaşamadıklarını söylüyor.
Kar fırtınası, bölgede rüzgâr hızının saatte 112 kilometreye kadar çıkmasına yol açtı.
Güçlü rüzgârlarla birlikte bölgedeki Ontario Nehri'nde oluşan dev dalgalar, çevredeki yapıların tamamen buzla kaplanmasına yol açtı.
Maureen Whelan'ın evi buzla kaplanmadan önce böyle gözüküyordu:
Tüm aile üyelerinin çalışarak evin etrafına kanallar kazmaya çalıştığını anlatan Whelan, buzların erimesiyle suyun düzenli bir şekilde akmasını planladıklarını anlatıyor.
BBC'ye konuşan Whelan, "Bu ev dört nesildir bizim ailemizde. Burada sayılamayacak kadar çok anımız var. Bizler varlıklı insanlar değiliz" dedi.
BBC Meteoroloji sunucusu Nick Miller, "Güçlü rüzgârlarla oluşan dalgalar, suyun sprey halinde evin üzerine yağmasına yol açmış ve soğuk havanın da etkisiyle ev tamamen bir buz tabakasıyla kaplanmış" diyor.
Evin fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasının ardından Whelan ailesiyle dayanışma mesajları gelmeye başladı.
Mary Lee Boardway-Keding adlı bir Facebook kullanıcısı, "İnanılmaz. Ben de Oswego'da büyüdüm ve Brennan Plajı'nda bir evimiz vardı. Gölün ne kadar yıkıcı olabileceğini bilirim ama böyle bir şeyi daha önce hiç görmedim" dedi.
Beth Murray adlı başka bir kullanıcı ise "Buzu beraber temizleyen ailenin sırtı bir daha yere gelmez" yorumunu yaptı.
Sandy Laveck-Burkovich ise "Umarım her şey mutlu bir sonla biter" dedi.
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