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ABD'nin özellikle doğusunda hafta sonundan bu yana etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce uçak seferi iptal edildi.
Mevsimin en soğuk günlerinin yaşandığı ABD'deki yetkililer, hafta sonundan bu yana 8 kişinin şiddetli soğuklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.
Chicago'da 12 yaşındaki bir kız çocuğu, evinin dışında oynarken üzerine kar kütlesinin düşmesi sonucu, Connecticut'ta bir tesisatçı, elektrik hattını kontrol ederken devrilen ağacın altında kalarak yaşamlarını yitirdi.
Kar temizlerken düşen 59 ve 91 yaşlarındaki iki kişi kaldırıldıkları hastanede, Winconsin'de 2 kişi ise karlı yolda yaptıkları trafik kazası nedeniyle öldü.
Missouri'de de 30 yaşındaki bir sürücü, karla kaplı yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracının başka bir araçla çarpışması sonucu yaşamını yitirdi.
Kansas eyaletinde de bir kar temizleme aracının devrilmesi sonucu sürücü öldü.
UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Uçak seferlerini takip eden FlightAware şirketine göre, pazartesi sabahı itibariyle yaklaşık 280 uçak seferi iptal edildi.
ABD'nin kuzeydoğu bölgesinde sıcaklıkların sıfırın altında 7 derece civarında olacağı belirtilirken, New York ve New Jersey'de termometreler hissedilen sıcaklığı sıfırın altında 25 derece gösterdi.
Uzmanlar, sürücülere karlı ve buzlu yollarda araç kullanırken dikkatli olmaları uyarısında bulundu, evlerde de elektrikli battaniye ve ısıtıcı kullanımı konusunda dikkatli olunması istendi.
CNN meteorolojisti Pedram Jahaveri, 74 milyondan fazla Amerikalı'nın "mevsimin en soğuk hava şartlarından" etkilendiğini belirtti.
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