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ABD'de Kongre binası baskını sonrası temsilciler Kovid-19'a yakalandı

ABD’de 6 Ocak’ta yapılan Kongre binası baskınının ardından üç temsilci Kovid-19’a yakalandığını açıkladı. Temsilciler baskın sırasında tutuldukları güvenli alanda çok sayıda Kongre üyesinin maske takmayı reddettiği belirtti.

ABD'de Kongre binası baskını sonrası temsilciler Kovid-19'a yakalandı

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre binasına Donald Trump destekçileri tarafından düzenlenen baskının ardından üç temsilci Kovid-19’a yakalandığını açıkladı.

Kongre’deki temsilcilerden Pramila Jayapal, Bonnie Watson Coleman ve Brad Schnieder baskının ardından Kovid-19’a yakalandıklarını duyurdu.

Schnieder, baskın nedeni ile diğer Kongre üyeleriyle birlikte saatlerce kapalı bir alanda kaldığını ifade ederek, bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Schneider, “Maalesef, dün teste tabi tutulduktan sonra bu sabah pozitif bir Kovid-19 testi aldım. Geçen çarşamba, Kongre Binası'nda ABD Başkanı tarafından kışkırtılan şiddetli bir kalabalıktan kılpayı kurtulduktan sonra, düzinelerce Kongre üyesiyle birlikte güvenli ancak kapalı bir yerde birkaç saat geçirmek zorunda kaldım" dedi.

Demokrat Schneider, kapalı tutuldukları alanda birkaç Cumhuriyetçinin 'inatla maske takmayı reddettiğini' belirtti.

Kongre'deki temsilcilerden Pramila Jayapal Kovid-19 testinin pozitif çıktığını Twitter'dan duyurdu. Jayapal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç Cumhuriyetçi'nin sadece gaddarca maske takmayı reddettiği değil, aynı zamanda maske takmaları için talepte bulunan meslektaşları ve görevli personelle alay ettiği güvenli odada kilitli kaldıktan sonra Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı."

Kovid-19'a yakalandığını paylaşan bir diğer isim ise Bonnie Watson Coleman şu ifadeleri kullanıdı:

"Çarşamba günü yaşanan olaylarda sığınma alanında maske takmayı reddeden meslektaşlarım nedeniyle Kovid testi yaptırmaya karar verdim. Sonuç pozitif çıktı."

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