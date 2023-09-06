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        Haberler BBC Dünya ABD'de Kongre saldırısı davasında rekor ceza: Proud Boys'un eski lideri Enrique Tarrio 22 yıl hapse mahkum edildi

        ABD'de Kongre saldırısı davasında rekor ceza: Proud Boys'un eski lideri Enrique Tarrio 22 yıl hapse mahkum edildi

        Proud Boys grubunun eski lideri Enrique Tarrio, Ocak 2021'de yaşanan ABD Kongre baskını düzenlediği gerekçesiyle 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Giriş: 06.09.2023 - 15:30 Güncelleme: 06.09.2023 - 15:30
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        ABD'de Kongre saldırısı davasında rekor ceza: Proud Boys'un eski lideri Enrique Tarrio 22 yıl hapse mahkum edildi
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        ABD'de aşırı sağcı Proud Boys grubunun eski lideri Enrique Tarrio, 6 Ocak 2021'de Amerikan Kongresi'ne düzenlenen saldırıyı yönetmekten suçlu bulundu.

        Enrique Tarrio, 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Bu, Kongre saldırıyla ilgili olarak şu ana kadar bir kişiye verilen en ağır ceza oldu.

        39 yaşındaki Tarrio, saldırı sırasında Washington'da değildi.

        Ancak Tarrio, aşırı sağcı grupları Kongre saldırısına katılmaları için teşvik etti.

        Kongre saldırısıyla ilgili iddianamede, geçen yıl gözaltına alınan ve halen cezaevinde olan Tarrio için 33 yıl hapis cezası istenmişti.

        Savcılara göre Tarrio, "saldırıyı başlatan asıl organizatördü”. Tarrio, Washington'da olmamasına rağmen Proud Boys üyelerini saldırıya teşvik etti. İnternet üzerinden yayımladığı “Yapılması gerekeni yapın” mesajıyla de ayaklanmacıları harekete geçirdi.

        İddianamade Tarrio için, “O, bir askerden çok bir generaldi” denilmişti.

        Tarrio'nun cazasını açıklayan Bölge Mahkemesi Hakimi Timothy Kelly, eski Proud Boys lideriyle ilgili olarak, "Hüküm giydiği suçlamalardan pişmanlık duyduğuna dair hiçbir kanaatim yok” dedi.

        Kelly, Tarrio'nun Aralık 2020'de Kongre'ye saldırı planlamaya başladığı ve katı bir komuta yapısı oluşturduğu sonucuna vardı.

        Tarrio ise mahkemenin kararını açıklaması öncesi, polisten ve Washington halkından özür dilemiş, insanların üzüntü ve acı çekmelerine neden olduğu için büyük bir utanç yaşadığını belirmiş, "Hayatımın kalanında bu utançla yaşamak zorunda kalacağım” demişti.

        ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerini Joe Biden kazanmış,6 Ocak 2021’de binlerce kişi seçim sonuçlarını kabul etmeyen Donald Trump’a destek vermek için Kongre binasına saldırmıştı.

        Trump destekçisi ve aşırı sağcı görüşleriyle tanınan, sıklıkla sokak çatışmalarında yer alan Proud Boys adlı grup ise 2016'da Kanada-İngiltere vatandaşı sağcı aktivist Gavin McInnes tarafından kurulmuştu.

        ABD Federal Araştırma Bürosu (FBI), Proud Boys'u, "beyazların üstünlüğünü savunanlarla ilişkisi olan radikal bir grup" olarak tanımlıyor.

        Tarrio, 2018'de grubun lideri seçilmiş ve yaklaşık 3 yıl bu görevi sürdürmüştü.

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