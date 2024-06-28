ABD'de Kongre üyesi Mast: En iyi diplomasi Filistinli teröristleri öldürmektir

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Brian Mast, savaş karşıtı kadınların oluşturduğu "Code Pink" adlı uluslararası STK'nin kurucularından Benjamin ile kongre binasında yaptığı konuşmanın videosunu X hesabından paylaştı.

Görüntüyü "Teröristleri öldürmek mevcut en iyi diplomatik taktiktir. Önce Amerika" ifadesini kullanarak paylaşan Mast, diyalog sırasında "En iyi diplomasi Filistinli teröristleri öldürmektir." dedi.

56 saniyelik videoda Mast, "ABD ordusunda veya askeri alanda hizmet etmeye inanmıyorsunuz. Size askeriyeden söz etmemin bir önemi yok" diye konuşurken Yahudi aktivist Benjamin de "Ben öldürmeye inanmıyorum, birbirinizi öldürmeyi bırakın." diye cevap verdi.

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Mast bir kere daha "İsrailliler, teröristleri özellikle de Filistinli teröristleri öldürüyor. Bu, bir teröriste karşı elimizdeki en iyi diplomasi yollarından biri." diye konuştu.

"Özgür Filistin" yazılı pembe tişört giyen Benjamin de "Sen de uzuvlarını kaybetmişsin. (Gazze'de) Ayakları, kolları olmayan çocukları gördün. Hamas'ın sorumlusu onlar mıydı?" yanıtını verdi.

Siyasete girmeden önce ABD ordusunda askerlik yapan ve Afganistan görevinde iki bacağını kaybeden Mast'ın şahsi internet sayfasında, bir süre "İsrail ordusu için de gönüllü olarak çalıştığı" bilgisi yer alıyor.