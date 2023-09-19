ABD'de konut başlangıçları ağustosta düştü ABD'de konut başlangıçları, ağustosta yüzde 11,3 azalarak 1 milyon 283 bine gerilerken, Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyesine indi

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ait konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 11,3 azalarak 1 milyon 283 bine düştü.

Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyesine inen ve beklentilerin altında gelen konut başlangıçlarının bu dönemde 1 milyon 440 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, temmuzda yüzde 2 artışla 1 milyon 447 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, ağustosta yıllık bazda da yüzde 14,8 azaldı.

İnşaat izinleri ise ağustosta aylık bazda yüzde 6,9 artışla 1 milyon 543 bine çıkarken 10 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen inşaat izinlerinin de bu dönemde 1 milyon 440 bin olması öngörülüyordu. İnşaat izinleri, temmuzda yüzde 0,1 artarak 1 milyon 443 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

ABD'de inşaat izinleri, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 2,7 azaldı.