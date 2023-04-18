Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Emlak
ABONE OL

ABD'de konut başlangıçları martta beklentileri aştı

ABD'de konut başlangıçları, martta yüzde 0,8 azalışla 1 milyon 420 bine düşmesine karşın beklentilerin üzerinde geldi

ABD'de konut başlangıçları martta beklentileri aştı
AA

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ait konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 azalarak 1 milyon 420 bine geriledi.

Piyasa beklentilerinin üstünde gelen konut başlangıçlarının 1 milyon 400 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, şubatta 1 milyon 432 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, martta yıllık bazda da yüzde 17,2 azaldı.

İNŞAAT İZİNLERİ BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

İnşaat izinleri, martta aylık bazda yüzde 8,8 azalarak 1 milyon 413 bin seviyesine düştü. Bu dönemde beklentilerin altında kalan inşaat izinlerinin 1 milyon 450 bin olması öngörülüyordu.

İnşaat izinleri, şubatta 1 milyon 550 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

ABD'de inşaat izinleri, martta yıllık bazda da yüzde 24,8 azaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye'de konutların ortalama metrekare fiyatı bin doları aştı - Ekonomi Haberleri
EMLAK Bin doları aştı!
Son dakika haberi Konut fiyatları yüzde 141,5 arttı
EMLAK Konut fiyatları yüzde 141,5 arttı
KONUTDER’in Yeni Başkanı Ramadan Kumova oldu
EMLAK KONUTDER’in başkanı Kumova oldu
Şubat 2023'te AVM Metrekare Verimlilik Endeksi, yüzde 111,4 arttı
EMLAK AVM Metrekare Verimlilik Endeksi'nde artış
Taşınmazlarla ilgili yapılandırma Resmi Gazete'de
EMLAK Taşınmazlarla ilgili yapılandırma Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüme ivme katacağız
EMLAK Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüme ivme ...
Konut dışı satışta rekor! - Ekonomi Haberleri
EMLAK Konut dışı satışta rekor!
Son dakika haberi Mart ayı konut satış rakamları açıklandı
EMLAK Konut satışlarında düşüş!
DASK'ın hasar ödemesi 19 milyar TL'yi aştı
EMLAK DASK'ın hasar ödemesi 19 milyar TL'yi aştı
Konut dışı satış, konut satışını solladı!
EMLAK Konut dışı satış farkı açıyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.