ABD'de konut başlangıçları martta yüzde 22,3 azaldı

AA

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, martta önceki aya kıyasla yüzde 22,3 azalarak 1 milyon 216 bine geriledi. Konut başlangıçlarında söz konusu azalışla Mart 1984'den bu yana en yüksek aylık düşüş kaydedildi.

Şubat ayında 1 milyon 564 bin olarak kaydedilen veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 300 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Bu dönemde konut başlangıçları, yıllık bazda ise yüzde 1,4 artış kaydetti.

İnşaat izinleri de martta bir önceki aya göre yüzde 6,8 azalarak 1 milyon 353 bine düştü.

Şubat ayında 1 milyon 452 bin olarak kaydedilen inşaat izinleri verisine yönelik piyasa beklentisi, 1 milyon 300 bin olması yönündeydi.

Bu dönemde inşaat izinleri, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 5 artış gösterdi.