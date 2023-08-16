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        Haberler Ekonomi Emlak ABD'de konut başlangıçları temmuzda beklenenden fazla arttı  - Emlak Haberleri

        ABD'de konut başlangıçları temmuzda beklenenden fazla arttı 

        ABD'de konut başlangıçları, temmuzda yüzde 3,9 artışla 1 milyon 452 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 16:02
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        ABD'de konut başlangıçları temmuzda beklentiyi aştı
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        ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ait konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

        Buna göre, konut başlangıçları, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,9 artarak 1 milyon 452 bine çıktı. Beklenenden fazla artış kaydeden konut başlangıçlarının bu dönemde yüzde 2,7 artışla 1 milyon 448 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, haziranda yüzde 11,7 azalışla 1 milyon 398 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

        Ülkede konut başlangıçları, temmuzda yıllık bazda da yüzde 5,9 yükseldi.

        İnşaat izinleri ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 artışla 1 milyon 442 bine çıktı. Piyasa beklentilerinin altında kalan inşaat izinlerinin bu dönemde 1 milyon 463 bin olması öngörülüyordu. İnşaat izinleri, haziranda yüzde 3,7 azalışla 1 milyon 441 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

        ABD'de inşaat izinleri, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 13 azaldı.

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