Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.474,30 %0,03
        DOLAR 30,3771 %0,08
        EURO 32,8913 %-0,14
        ALTIN 1.985,71 %-0,04
        FAİZ 43,51 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,53 %-0,39
        BITCOIN 42.935,00 %-1,41
        GBP/TRY 38,5278 %-0,10
        EUR/USD 1,0820 %-0,23
        BRENT 82,64 %-0,28
        ÇEYREK ALTIN 3.246,63 %-0,04
        Haberler Ekonomi Emlak ABD'de konut fiyatları geriledi - Emlak Haberleri

        ABD'de konut fiyatları geriledi

        ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, geçen yıl kasımda bir önceki aya göre 0,2 düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 08:07 Güncelleme: 31.01.2024 - 08:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de konut fiyatları geriledi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        S&P CoreLogic Case-Shiller, Kasım 2023'e ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

        Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1'lik artış kaydetti. Endeks, ekimde yıllık yüzde 4,7 artmıştı.

        ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,4 yükseldi.

        Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde yüzde 5,8 artması yönündeydi. Son bir yılın en büyük artışını kaydeden endeks, ekimde de yüzde 4,9 artmıştı.

        Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği kent Detroit oldu. Detroit'te bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 8,2 arttı. Detroit'in ardından konut fiyatlarının en fazla yükseldiği diğer kentler yüzde 8 ile San Diego ve yüzde 7,4 ile Cleveland ve New York olarak sıralandı. Aynı dönemde konut fiyatları Portland'da ise yıllık yüzde 0,7 düştü.

        Aylık bazda ise kasımda hem ulusal konut fiyat endeksi hem de 20 kentteki konut fiyatlarına ilişkin endeks mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,2 azalış kaydetti. Söz konusu değişim Ocak 2023'ten bu yana ilk aylık azalış olarak dikkati çekti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P DJI Emtia, Reel ve Dijital Varlıklar Başkanı Brian Luke, ABD'de konut fiyatlarının kasımda, tüm zamanların en yüksek seviyesinden düşüşe geçtiğini belirtti.

        Dokuz aylık yükseliş serisinin kasım ayında sona erdiğine ve endeksin en son yaz aylarında görülen seviyelere geri döndüğüne işaret eden Luke, Seattle ve San Francisco şehirlerinin sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 1,3 ile en büyük aylık düşüşleri bildirdiğini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tam kış! Kar, sağanak ve fırtına...
        Tam kış! Kar, sağanak ve fırtına...
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        Netanyahu'dan "Saldırılar sürecek" mesajı
        Netanyahu'dan "Saldırılar sürecek" mesajı
        Ombudsman’dan askerlik borçlanması kararı
        Ombudsman’dan askerlik borçlanması kararı
        Kesik başın gizemi ortaya çıktı!
        Kesik başın gizemi ortaya çıktı!
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Carvalho, Beşiktaş'a çok yakın!
        Carvalho, Beşiktaş'a çok yakın!
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        Yunanistan: Bütçemiz F-35 filosu için yeterli
        Yunanistan: Bütçemiz F-35 filosu için yeterli
        James Webb 60 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntüledi
        James Webb 60 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntüledi
        Rus lider Putin'in mal varlığı açıklandı
        Rus lider Putin'in mal varlığı açıklandı
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Yolcu rahatsızlandı, şoför yoldan çıktı
        Yolcu rahatsızlandı, şoför yoldan çıktı
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        Mesaj cinayetine 25 yıl hapis
        Mesaj cinayetine 25 yıl hapis
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Galatasaray'da ayrılık resmileşti!
        Galatasaray'da ayrılık resmileşti!