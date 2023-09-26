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        Haberler Ekonomi Emlak ABD'de konut fiyatları temmuzda arttı - Emlak Haberleri

        ABD'de konut fiyatları temmuzda arttı

        ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 artış kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 17:35 Güncelleme: 26.09.2023 - 17:35
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        ABD'de konut fiyatları temmuzda arttı
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        S&P CoreLogic Case-Shiller, temmuz ayına ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

        Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 yükseldi. Endeks, haziranda yıllık bazda değişim göstermemişti.

        Ulusal konut fiyat endeksi, temmuzda aylık bazda ise mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,6 arttı.

        ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise temmuzda yıllık yüzde 0,1 ile 5 ayın ilk yükselişini kaydetti. Piyasa beklentilerinin aksine yükselen endeksin bu dönemde yüzde 0,3 azalması bekleniyordu. Endeks, haziranda da yüzde 1,2 azalış kaydetmişti.

        20 kentte söz konusu dönemde endeks, aylık bazda ise mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,9 arttı.

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        Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği kentler, yüzde 4,4 ile Chicago, yüzde 4 ile Cleveland ve yüzde 3,8 ile New York oldu.

        Aynı dönemde konut fiyatları yıllık bazda Las Vegas'ta yüzde 7,2, Phoenix'te yüzde 6,6, San Francisco'da yüzde 6,2, Seattle'da yüzde 5,5, Dallas'ta yüzde 3,4, Portland'da yüzde 3,3 ve Denver'de yüzde 2,8 azaldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P DJI Genel Müdürü Craig Lazzara, Haziran 2022'de zirve yapan konut fiyatlarının Ocak 2023'e kadar yüzde 5 düştüğünü anımsattı.

        Fiyatlarda ocak ayında başlayan artışın önceki düşüşleri sildiğini ifade eden Lazzara, ABD'de konut fiyatlarının temmuzda yükselmeye devam ettiğini belirtti.

        Lazzara, endekste kapsanan 20 şehrin 10'unun tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığını vurgulayarak, öte yandan fiyatlarda bölgesel farklılıkların da dikkat çekmeye devam ettiğini kaydetti.

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