Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Emlak
ABONE OL

ABD'de konut fiyatlarının artış hızı yavaşlamaya devam etti

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 3,8 artarak önceki aylara kıyasla yavaşlama kaydetti

ABD'de konut fiyatlarının artış hızı yavaşlamaya devam etti
AA

S&P CoreLogic Case-Shiller, ocak ayına ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, ocakta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 arttı.

Konut fiyatlarındaki artışın önceki aylara kıyasla yavaşlamaya devam ettiğine işaret eden endeks, geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 5,6 artış kaydetmişti.

Ulusal konut fiyat endeksi, ocakta aylık bazda ise mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,2 azaldı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de ocakta piyasa beklentileri doğrultusunda yıllık yüzde 2,5 arttı.

Kasım 2019'dan bu yana en düşük yıllık artışı kaydeden endeks, geçen yıl aralıkta yüzde 4,6 yükselmişti.

Söz konusu dönemde endeks, aylık bazda ise mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,4 düştü.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler; yüzde 13,8 ile Miami, yüzde 10,5 ile Tampa ve yüzde 8,4 ile Atlanta oldu.

Aynı dönemde konut fiyatları San Francisco'da yüzde 7,6, Seattle'da yüzde 5,1, San Diego'da yüzde 1,4 ve Portland'da yüzde 0,5 azaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P DJI Genel Müdürü Craig Lazzara, ABD'de konut fiyatlarının art arda 7 aydır düşüş kaydettiğini bildirdi.

Bankacılık sektöründe bu ay yaşanan dalgalanmaları anımsatan Lazzara, buna rağmen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu düşürmeye odaklanmaya devam ettiğini, bunun da faiz oranlarının kısa vadede yüksek kalmaya devam edebileceğini gösterdiğini kaydetti.

Lazzara, mortgage (konut kredisi) finansmanı ve ekonomik zayıflık beklentisinin en azından gelecek birkaç ay boyunca konut fiyatları için bir "ters rüzgar" oluşturmaya devam edeceğini belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara’da ortalama kira 7 bin 589 TL
EMLAK Ankara’da ortalama kira yükseldi
Depremin ardından göç etkisi
EMLAK Depremin ardından göç etkisi
ABD'de yeni konut satışları beklentilerin altında kaldı
EMLAK ABD'de yeni konut satışları beklentilerin altında ...
Son dakika haberi Bakan Kurum: "Kahramanmaraş'ta yarın 17 bin 902 konutun temeli atılacak"
EMLAK "11 ilde yarın 17 bin 902 konutun temelini atacağız"
'Her 3 asansörden 1'i güvensiz'
EMLAK 'Her 3 asansörden 1'i güvensiz'
Kentsel dönüşüm paketinde 10 soruya 10 cevap - Gündem Haberleri
EMLAK Kentsel dönüşümde 10 soru 10 cevap
İstanbul’da satılmayı bekleyen konutlar şubatta yüzde 49 artış gösterdi
EMLAK Hem fiyatlar arttı hem stok arttı
İş yeri ve arsa kuraları sürüyor
EMLAK İş yeri ve arsa kuraları sürüyor
Bakan Kurum: Bu coğrafyayı yeniden ayağa kaldıracağız
EMLAK 310 köy evinin inşa çalışmalarına başlandı
Depremde kaç konut hasar aldı?
EMLAK Depremde kaç konut hasar aldı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.