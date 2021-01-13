ABD'de rekor can kaybı: CNN muhabiri canlı yayında ağladı! 0:00 / 0:00

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Koronavirüs salgınında en çok can kaybının yaşandığı ABD'de, CNN muhabiri Sara Sidner salgına ilişkin son bilgileri paylaşırken gözyaşlarını tutamadı.

CNN'de yer alan haberde, ABD'de son 24 saatte 4 bin 197 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana en yüksek can kaybı kaydedildi. Worldometers'ta yer alan bilgilere göre ülkede toplam can kaybı 389 bin 621'e yükseldi.

ABD'deki bu tabloyu paylaşan CNN muhabiri Sara Sidner ise, durumun çok kötü olduğunu söyleyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Pandemi sürecinde 10 hastaneyi ziyaret eden Sidner, Siyahilerin ve Latinlerin salgından orantısız bir şekilde etkilendiğini söyledi. Koronavirüs sebebiyle anne ve babasını kaybeden biriyle röportaj yaptığını aktaran Sidner, "Cenaze töreni otoparkta gerçekleşmiş" dedi.

"KİMSE BUNU YAŞAMAMALI"

Gözyaşları içinde konuşan Sidner, "Kimse bunu yaşamamalı. Aile üyelerinizi, arkadaşlarınızı, komşularınızı öldürmemek için üzerinize ne düşüyorsa yapmalısınız. Bu ailelerin bundan sonra nasıl yaşayacaklarını görmek, bununla nasıl başa çıkacaklarını düşünmek gerçekten zor. ifadelerini kullandı.

Sidner ağladığı için özür dilediği esnada sunucu Camerota, "Özür dilemene gerek yok Sara. Hepimiz senin sahadan sunduğun haberleri izliyoruz, bu korkunç yıl boyunca hepimiz bundan etkilendik. Mükemmel haberciliğinin yanı sıra buna kalbini kattığın için de minnettarız" dedi.

Camerota'ya teşekkür eden Sidner, "Tamam değil. Birbirimize yaptığımız şey 'tamam' değil. Bu aileler bunu yaşamamalı, hiçbir aile bunu yaşamamalı" cevabını verdi.

EN FAZLA VAKA KALİFORNİYA'DA

Kaliforniya eyaleti 2 milyon 758 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 1 milyon 997 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 488 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 39 bin 808 ile New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 485 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 133 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.