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ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 98 bine yaklaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1307 artarak 97 bin 696'ya yükseldi.

ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 98 bine yaklaştı
AA

ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 870 artarak 1 milyon 647 bin 212'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1307 artarak 97 bin 696'ya çıktı.

ABD'yi 335 bin 882 vakayla Rusya, 334 bin 777 vakayla Brezilya ve 281 bin 904 vakayla İspanya izliyor.

- Salgının merkezi New York

Öte yandan salgının etkisinin azaldığı New York, halen ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şimdiye kadar 367 bin 936 vakanın görüldüğü eyalette, 29 bin 9 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 154 binden fazla vakayla New Jersey ve 105 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 14 milyona, iyileşen hasta sayısı da 404 bine yaklaştı.

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