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HaberlerDünya
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 516 bin 625'e yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1965 artarak 516 bin 625'e çıktı.

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 516 bin 625'e yükseldi
AA

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 55 bin 509 artarak 28 milyon 720 bin 113'e çıktı.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1965 artarak 516 bin 625'e ulaştı.

- En fazla vaka ve ölüm Kaliforniya'da

Kaliforniya eyaleti 3 milyon 577 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, burayı 2 milyon 668 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 918 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 52 bin 798 can kaybıyla da Kaliforniya önde giderken, onu 47 bin 818 ile New York ve 44 bin 186 ile Teksas takip ediyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 139 binden fazla vakayla Hindistan ve 10 milyon 646 bini aşkın vakayla Brezilya geliyor.

Hindistan'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 157 binin, Brezilya'da ise 257 binin üzerinde seyrediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC),ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısının 78 milyon 631 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 51 milyon 755 binden fazla kişiye ilk doz, 26 milyon 162 bini aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

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