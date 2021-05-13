ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 583 bin 690'a yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 583 bin 690'a yükseldi

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 823 artarak 583 bin 690'a çıktı.

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 583 bin 690'a yükseldi
AA

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 35 bin 502 artarak 32 milyon 815 bin 785'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 823 artarak 583 bin 690'a çıktı.

California, 3 milyon 763 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 922 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 278 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 472 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 825 ve Texas'ta 50 bin 785 olarak kayıtlara geçti.

- 117 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 153 milyondan fazla kişiye ilk doz, 117 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 23 milyon 703 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 359 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 428 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 258 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Putin’den silah kontrolünü sıkılaştırmaya yönelik talimat geldi
DÜNYAPutin’den silah kontrolünü sıkılaştırmaya yönelik ...
Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile ...
UNICEF Genel Direktörü: ‘‘Durum tehlikeli bir noktaya ulaştı.’’
DÜNYAUNICEF’ten Filistin açıklaması
İSRAİL BAYRAM DİNLEMEDİ! Son dakika: İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ni bombaladı - Haberler
DÜNYAİsrail'den yeni saldırı!
Air France kazasında yargı yolu açıldı - Haberler
DÜNYAAir France kazasında yargı yolu açıldı
Panama'da 6 büyüklüğünde deprem
DÜNYAPanama'da 6 büyüklüğünde deprem
The Washington Post’un ilk kadın genel yayın yönetmeni: Sally Buzbee
DÜNYAThe Washington Post’un ilk kadın genel yayın ...
BELFAST KATLİAMI! Son dakika... 10 masum insan ölmüştü! İngiltere'den katliam özrü!
DÜNYA10 masum insan ölmüştü! İngiltere'den katliam özrü!
Everest'e tırmanan 2 dağcı öldü - Haberler
DÜNYAEverest'e tırmanan 2 dağcı öldü
Amerika’da Ohio eyaletinde aşı yaptırmaya teşvik için ilginç yöntem: 1 milyon dolarlık çekiliş
DÜNYAOhio eyaletinden 1 milyon dolarlık aşı teşvik ...