ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 162 kişi hayatını kaybetti

AA

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 37 milyon 711 bini aştı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 162 kişi hayatını kaybetti ve can kaybı 628 bin 504'e çıktı.

California, 4 milyon 234 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 462 bini aşkın vakayla Texas ve 3 milyon 71 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 65 bin 139 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 55 bin 283, New York'ta ise 54 bin 29 olarak kayıtlara geçti.

- Yetişkin nüfusun yüzde 73'ü en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 73'üne en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 201 milyon 425 binden fazla kişiye ilk doz, 170 milyon 821 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.