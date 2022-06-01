ABD'de küçük kıza puma saldırdı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

ABD'nin başkenti Washington eyaletinin kuzeybatısındaki kampta iki arkadaşıyla birlikte dolaşan 9 yaşındaki bir kız çocuğu puma saldırısından kurtuldu.

Olay, cumartesi sabahı Washington yakınlarındaki Fruitland'de yaşandı. Arkadaşıyla birlikte dolaşan 9 yaşındaki bir kız, bir anda puma tarafından saldırıya uğradı. Etraftakiler küçük kıza yardım etmek için yanına gittiğinde kızı kanlar için buldu.

Kısa süre sonra hastaneye kaldırılan kız, kafasındaki ve vücudundaki bazı yaralar için ameliyata alındı. Durumunun iyi olduğu belirtildi.

PUMA ÖLDÜRÜLDÜ

Diğer yandan yetkililer, bu tarz saldırıların çok nadir olduğunu söyleyerek, "Küçük kız yanlış bir şey yapmadı, saldırı çok hızlı oldu ve bunu önlemek için yapabileceği bir şey yoktu." ifadelerini kullandı. Pumanın öldürüldüğü açıklandı.

Puma ile karşılaşan herkesin hayvana bağırması gerektiğini söyleyen yetkililer, "Kendinizi olduğunda büyük göstermelisiniz. Saldırırsa ayaklarınızın üzerinde durmaya çalışın ve arkanızı dönmeyin. Gözünüzü ondan ayırmamalısınız." dedi.

Associated Press'in aktardığı haberde, Washington eyaletinde son 100 yılda, sadece 1924 ve 2018 yıllarında, iki kez ölümlü puma saldırısının olduğunu belirtti. Eyalet kayıtları, yaralanmayla sonuçlanan 20 saldırının daha olduğunu gösteriyor.