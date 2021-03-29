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ABD'de kullanılan Kovid-19 aşılarının koruyucu etkisi firmaların testlerindeki orana yakın çıktı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Kovid-19 salgını için geliştirilen Amerikan aşılarının koruyucu etkisi üzerine yapılan araştırmanın tamamlandığını ve aşıların "neredeyse test çalışmalarındaki kadar güçlü" olduğunu açıkladı.

ABD'de kullanılan Kovid-19 aşılarının koruyucu etkisi firmaların testlerindeki orana yakın çıktı
AA

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) internet sayfasında yer alan raporda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Amerikan ilaç firmaları tarafından geliştirilen Pfizer ve Moderna aşılarının sonuçlarına dair yapılan ilk resmi araştırmanın tamamlandığı, iki aşının da ikinci dozdan sonra yüzde 90 oranında etkili olduğu belirtildi.

Raporda görüşlerine yer verilen CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, "Bu bulgular, her gün Kovid-19 aşısı olan milyonlarca Amerikalıya ve önümüzdeki haftalarda aşı olma fırsatına sahip olacaklara umut sunmalıdır." ifadesini kullandı.

CDC raporunun baş yazarı Mark Thompson ise "Bu çok güven verici bir haber. Çok iyi çalışan aşılarımız var." değerlendirmesinde bulunarak, bu araştırmanın ilaç üreticilerinden sonra "aşıların nasıl çalıştığına dair hükümetin yaptığı ilk değerlendirme" olduğuna vurgu yaptı.

Thompson, tespit ettikleri koruyuculuk oranının firmaların elde ettiği yüzde 95 oranına çok yakın olmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Raporda, aşılama sonucunda ölen olmadığı, sadece 2 hastanın yan etkiler sebebiyle hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

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