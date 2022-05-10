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ABD'de mahkum ve gardiyanın kaçışı 10 gün sonra ölümle bitti

Cezaevinden kaçırdığı mahkumla birlikte kayıplara karışan gardiyan, 10 günlük takip sonrası yaralı yakalandı ancak hastanede hayatını kaybetti.

ABD'de mahkum ve gardiyanın kaçışı 10 gün sonra ölümle bitti
HABERTURK.COM
BBC TÜRKÇE

ABD'de cezaevinden kaçırdığı mahkumla birlikte kayıplara karışan gardiyan, 10 günlük takip sonrası yaralı yakalandı ancak hastanede hayatını kaybetti.

38 yaşındaki cinayet şüphelisi Casey White ile 56 yaşındaki Vicky White'ın romantik ilişki kurduğu düşünülüyordu.

Soyadı benzerliği olan çift, Alabama eyaletindeki Lauderdale cezaevinden 29 Nisan'dan çıkarak kayıplara karışmıştı.

Gardiyan kadın, Casey White'ı cezaevinden sahte tıbbi değerlendirme bahanesiyle çıkardı.

Kaçak çift, Alabama'nın kuzeyindeki Indiana eyaletinde polise yakalandı.

Lauderdale Polis Müdürü Rick Singleton, çiftin polisten kaçarken araçlarını çarptığını söyledi.

Çiftin yakalandığı bölgenin yerel medyası, gardiyan kadının, kaza sonrası araçta kendini vurduğunu, polis kaynaklarına atıfla bildiriyordu.

Rick Singleton intihar iddiasıyla ilgili sorulara yanıt vermemiş ve şunları söylemişti:

"Umarım yaşar. Vicky'ye sağlık anlamında kötü bir şey olsun istemeyiz. Ama bize vermesi gereken bazı yanıtlar var ve umarım bu yanıtları alacak fırsatı buluruz"

Şerif Singleton teslim olan cinayet şüphelisi için de "bir daha gün ışığı görmeyecek" dedi.

'Ona hayatımı emanet ederdim'

Kaçışın gerçekleştiği gün, gardiyan Vicky White'ın işteki son günüydü.

Evini satan White, çalışma arkadaşlarına da plaj kenarında vakit geçirmek istediğini söylemişti.

Kentin emniyet ve savcılık yetkilileri, Vicky White'ın cezaevi gardiyanı olarak tertemiz bir sicili olduğunu söylüyor.

Lauderdale Bölge Savcısı Chris Connolly, White için "Ona hayatımı emanet ederdim" ifadesini kullandı.

Connolly, "Eğer cezaevinden bir şey gerekirse aradığımız kişi o olurdu. Sağlam biriydi. Bu yüzden büyük şok yaşadık" dedi.

Vicky White'ın cezaevinden kaçırdığı cinayet şüphelisi ise hali hazırda 75 yıllık cezasını çekiyordu.

Cinayet davası devam eden 38 yaşındaki mahkum, soygun, araç hırsızlığı ve polisten kaçmaktan hüküm giymişti.

Cinayetten hüküm giymesi halinde Casey White'ın idam edilebileceği kaydediliyor.

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