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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de mal ticareti açığı temmuzda yüzde 2,6 yükseldi  - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de mal ticareti açığı temmuzda yüzde 2,6 yükseldi 

        ABD'de mal ticareti açığı, temmuzda aylık bazda yüzde 2,6 artışla 91,2 milyar dolara çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 16:34 Güncelleme: 30.08.2023 - 16:34
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        ABD'de mal ticaret açığı yükseldi 
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        ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri yayınladı.

        Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,6 artarak, 91,2 milyar dolara yükseldi.

        Piyasa beklentileri, mal ticareti açığının bu dönemde 89,9 milyar dolar olması yönündeydi. Mal ticaret açığı, haziranda 88,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

        Söz konusu dönemde mal ihracatı 2,4 milyar dolar artışla 164,8 milyar dolara, mal ithalatı da 4,7 milyar dolar yükselerek 256 milyar dolara ulaştı.

        Ayrıca, toptan eşya stokları temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, perakende stokları yüzde 0,3 arttı.

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