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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de mortgage başvuruları faizlerdeki yükselişle 28 yılın en düşük seviyesine geriledi  - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de mortgage başvuruları faizlerdeki yükselişle 28 yılın en düşük seviyesine geriledi 

        ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,7 ile 23 yılın yeni zirvesine çıkarken, mortgage başvuruları 1995'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 17:07 Güncelleme: 18.10.2023 - 17:07
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        ABD'de mortgage başvuruları 28 yılın en düşük seviyesine indi
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        Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları 13 Ekim ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 6,9 azaldı.

        Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular önceki haftaya kıyasla yüzde 6, yeniden finansman başvuruları ise yüzde 10 azaldı.

        Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 7,67'den yüzde 7,7'ye çıkarak yükselişini 6'ncı haftaya taşıdı.

        Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,97'den yüzde 6,98'e çıktı.

        MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, yüksek faiz oranlarından dolayı satın alma gücünün azalması ve mevcut konut stokundaki eksiklik nedeniyle konut alımlarının azalmaya devam ettiğini aktardı.

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