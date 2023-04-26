ABD'de mortgage faizleri artışını sürdürdü

'İngiliz halkı daha fakir olduğunu kabul etmeli'

AA

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları 21 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 3,7 arttı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz yüzde 6,43'ten 6,55'e yükseldi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz 5,89'dan 6,03'e çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, geçen hafta konut satın alma başvurularının arttığını, ancak yüksek mortgage oranları ve düşük arzın bu yıl piyasayı yavaşlattığı için ülke genelindeki birçok pazarda konut fiyatlarındaki artışın yavaşlamasına rağmen konut alım hızının geçen yılın yaklaşık yüzde 28 altında olduğunu belirtti.

Gelen veriler ABD ekonomisinde yavaşlamaya işaret etse de piyasalarda Fed'in bir sonraki toplantısında faiz artırımına gideceği beklentisinin sürdüğüne işaret eden Kan, bu durumun tahvil faizlerini bir miktar yükselttiğini aktardı.

Kan, artan faizlerin bir sonucu olarak mortgage oranlarının art arda ikinci haftada bir ay içindeki en yüksek seviyesine yükseldiğini kaydetti.