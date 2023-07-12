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        ABD'de mortgage faizleri yüzde 7'nin üzerine çıktı

        ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,07 ile Kasım 2022'den bu yana en yüksek değerini kaydetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2023 - 16:56
        Mortgage faizleri yüzde 7'nin üzerine çıktı
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        Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 7 Temmuz ile biten haftada, mevsim etkisinden arındırılmış olarak yüzde 0,9 artış gösterdi.

        Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,85'ten yüzde 7,07'ye çıkarken, 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,30'dan yüzde 6,42'ye yükseldi.

        MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, gelen ekonomik verilerin ekonomi hakkında karışık sinyaller göndermeye devam ettiğini belirterek, piyasaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu yavaşlatmak için daha uzun süre faiz oranlarını yüksek tutacağını beklediğini vurguladı.

        Kan, 30 yıllık mortgage faizi oranının Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldiğine dikkati çekerek, konut satın alma başvurularının geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 26 düştüğünü kaydetti.

        Yüksek oranlar nedeniyle yeniden finansman talebinin düşük kaldığına işaret eden Kan, refinansman endeksinin haziran başından bu yana en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

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