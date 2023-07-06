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        ABD'de musluk suyunda "sonsuz kimyasallara" rastlandı

        ABD'de yapılan yeni bir çalışma, ülkedeki musluk sularının yüzde 45'inde "sonsuz kimyasal" olarak da bilinen perfloroalkil ve polifloroalkil maddeler (PFAS) tespit etti

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 14:34
        Musluk suyunda "sonsuz kimyasallara" rastlandı
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        ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 716 noktadan aldığı musluk sularındaki sonsuz kimyasal varlığını inceledi.

        Çalışma sonucunda ülkedeki musluk sularının yüzde 45'inde sonsuz kimyasallara rastlandı.

        Ayrıca çalışmada, kentsel alanların, kırsal bölgelere göre daha çok risk altında olduğu tespit edildi. Kentsel bölgelerden alınan örneklerin yüzde 70'inde sonsuz kimyasallara rastlanırken, kırsal alanlardan alınan su numunelerinin yüzde 8'inde bu maddeler gözlendi.

        PFAS BİLEŞİKLERİ HASTALIK NEDENİ

        İnsanlarda, PFAS bileşikleri, böbrek kanseri, testis kanseri, tiroid ve diğer hastalıklara sebep oluyor.

        Binlerce çeşidi bulunan PFAS bileşikleri, sanayi atıkları, bazı yangın söndürücü köpükler ve çeşitli ev eşyalarında bulunuyor.

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