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        Haberler Dünya New York metrosunda nefes kesen anlar: Raylara düşüp bayılan adamı polis kurtardı

        New York metrosunda nefes kesen anlar: Raylara düşüp bayılan adamı polis kurtardı

        ABD'de polis, New York metrosunda raylara düşüp bayılan adamı kurtardı. Polis ekipleri, metro istasyonuna yaklaşan treni el feneriyle durdurdu

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 14:56 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:56
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        ABD'de metro raylarına düşen kişiyi polis kurtardı
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        ABD'nin New York kentinde polis, metro raylarına düşerek bilincini kaybeden adamı, gelmekte olan treni durdurarak kurtardı. O anlar polisin vücut kamerasına yansıdı.

        New York polisinden dün yapılan açıklamada, olayın 16 Mart'ta gerçekleştiği belirtildi.

        Yetkililer, "Bir adamın metro raylarına düşmesi, bilincini kaybetmesi ve trenin çarpma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine iki polis sıradışı bir cesaret gösterdi" dedi.

        Polislerin gelmekte olan treni durdurmayı başardığı ve rayda bilinçsiz bir durumda yatmakta olan adamı kurtardığı ifade edildi.

        Brooklyn'deki Nostrand Avenue durağında yaşanan olayda polis ekipleri, metro istasyonuna yaklaşan treni el feneriyle sinyal vererek durdurdu.

        47 yaşındaki adamın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

        *Haberin görseli New York Polis Teşkilatı tarafından servis edilmiştir.

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