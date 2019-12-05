ABD'de ödül kazandı

Paris'teki Ecole Normale Superieure'de sinema üzerine master yapan Yonca Talu, New York Üniversitesi Tisch Sanat Okulu'nu bitirme projesi olarak çektiği 'Where's the Fire' (Nerde Bu Yangın!) adlı kısa filmini mezuniyetinden sonra tamamlayarak post - prodüksiyonunu Paris'te yaptı. Bir kadının cinselliğini yeniden keşfindeki fantastik yolculuğunu anlatan filmin başrolünde, Belçikalı oyuncu Cloe Xhauflaire rol alıyor. Talu, ABD'de düzenlenen Key West Film Festivali'nin Dünya Öğrenci Kısa Filmleri kategorisinde yarıştı. Film, 'En İyi Kurmaca Kısa Film Ödülü'nü kazandı.

'Where's the Fire', Key West Film Festivali'nin hemen ardından, ABD'nin Tennessee eyaletinde, Memphis kentinde düzenlenen Cinematic Panic Film Festivali'nde gösterildi. Film Mart 2020'de ise Los Angeles'ta gerçekleşecek Les Femmes Underground Film Festivali'nde de izleyiciyle buluşacak