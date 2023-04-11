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ABD'de öğretmenini vurarak yaralayan 6 yaşındaki çocuğun annesi ihmal nedeniyle yargılanacak

6 Ocak'ta ABD'nin Virginia eyaletinde ilkokulda öğretmenini silahla yaralayan 6 yaşındaki çocuğun annesi, ihmal nedeniyle yargılanacak. Silahın 25 yaşındaki Deja Taylor adlı anneye ait olduğu belirlenmişti. Taylor, "ebeveynlikten gelen sorumluluklarını ihmal etmekle" suçlanıyor.

ABD'de öğretmenini vurarak yaralayan 6 yaşındaki çocuğun annesi ihmal nedeniyle yargılanacak
BBC TÜRKÇE

6 Ocak'ta ABD'nin Virginia eyaletinde ilkokulda öğretmenini silahla yaralayan 6 yaşındaki çocuğun annesi, ihmal nedeniyle yargılanacak. Silahın 25 yaşındaki Deja Taylor adlı anneye ait olduğu belirlenmişti. Taylor, "ebeveynlikten gelen sorumluluklarını ihmal etmekle" suçlanıyor.

Olay, Virginia'nın kuzeybatısında 180 bin nüfuslu Newport News kasabasında, Richneck İlkokulu'nda yaşandı.

Sırt çantasında okula silah getiren çocuk, öğretmeni Abigail Zwerner’i göğsünden ve elinden yaralandı.

Zwerner 2 hafta hastanede kaldı ve 4 kez ameliyat oldu.

Pazartesi günü devam eden soruşturma ile ilgili açıklama yapan savcılık, Deja Taylor isimli anneyi, ihmalin yanında, "dolu bir silahı dikkatsizce bırakarak, çocuğu tehlikeye atmakla" da suçladı.

Olay sonrası konuşan aile, silahın evde güvenli bir bölümde tutulduğunu savunmuştu.

Ailenin avukatı, silahın, anneye ait dolabın üst çekmecesinde ve tetik kilidi altında tutulduğunu söyledi.

Savcılığa göre, detaylı bir soruşturma yürütülüyor.

Öte yandan, okuldaki güvenlik eksiklikleri noktasında ek suçlamaların getirilebileceği belirtiliyor.

Büyük jürinin, okula yönelik bu suçlamaları incelediği kaydediliyor.

Abigail Zwerner isimli öğretmen, "ağır ihmal" ve "uyarıları dikkate almamakla" suçladığı okuluna 40 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Zwerner, okul yönetiminin öğrencinin "şiddet geçmişi" olduğunu bildiğini ve saldırı günü yine okul yönetimini, öğrencisinin silahı olduğu konusunda defalarca uyardığını iddia ediyor.

Okul yetkilileri, silah taşınıyor olabileceği haberleri sonrası olay günü öğrencinin çantasının arandığını doğrulamıştı.

Savcılar daha önce yaptıkları açıklamayla, çocuğun suçlanması olasılığının yüksek olmadığını belirtmişti.

Howard Gwynn, Mart ayında NBC’ye yaptığı açıklamada, “6 yaşındaki bir çocuğun mahkemede ifade vermesi olasılığı problemli bir durum” demişti.

Aile çocuğun 'engelli' olduğunu savunuyor

Olaydan sonra 550 öğrencinin eğitim gördüğü okula metal dedektörleri konuldu.

Okulun müdürü görevden alındı, müdür yardımcısı istifa etti. Ancak saldırıyla ilgili olarak çocuk ya da başka bir kişi hakkında işlem yapılmadı.

Dava başvurusunda çocuğun geçen yıl ana okulunda öğretmenini boğazına yapışarak boğmaya çalıştığı belirtiliyor.

Aynı çocuğun okulda diğer çocukları kemerle kovaladığı ve küfürler ettiği öne sürüldü.

Olaydan iki gün önce de Zwermer masada bir şey okurken, çocuğun öğretmeninin telefonunu aldığı ve yere atarak parçaladığı ifade edildi.

Ailesi çocuğun "akut engelli" olduğunu ve okula nadiren ebeveynlerinden biri olmadan geldiğini söylüyor.

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