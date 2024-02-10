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        Haberler Dünya ABD'de otoyola düşen küçük uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti

        ABD'de otoyola düşen küçük uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti

        ABD'nin Florida eyaletinde otoyola düşen küçük jet uçağı alevler içinde kalırken uçaktaki 5 yolcudan 2'si yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 01:28 Güncelleme: 10.02.2024 - 01:28
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        ABD'de otoyola uçak düştü: 2 ölü
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        Florida'nın güneybatısında I-75 numaraları otoyolun güney şeridine düşen Bombardier Challenger 600 tipi jetten çıkan koyu dumanlar onlarca metre yükselerek etrafa yayıldı.

        ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, özel jette 5 yolcunun bulunduğu, kazanın sebebinin yerel yetkililerle birlikte araştırıldığı belirtildi.

        Collier İlçe Şerif Ofisi, kazada teyit edilmiş 2 ölüm olduğunu söyledi. Uçakta bulunanların kimliği hakkında detaya yer verilmedi.

        Naples bölgesinde meydana gelen kazaya otoyol devriyesi anında müdahale ederken, uçağın Ohio'dan Florida'nın Fort Lauderdale kentine gittiği bilgisi paylaşıldı.

        Bölgede faaliyet gösteren Hava Trafik Kontrolü kurumu, ellerinde bulunan ses kaydında, pilotun Naples kontrol kulesine uçağının her iki motorunu da kaybettiğini ve havaalanına gidemediğini söylediğini duyurdu.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yanmaya devam eden uçak enkazının bulunduğu noktaya yetkililerin havadan ve karadan müdahale ettiği görüldü.

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