ABD'de oy verme işlemi sürerken, piyasalarda pozitif seyir hakim

Türkiye saatiyle 21.30 itibarıyla Dow Jones endeksi 350 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,87 artışla 42.156,12 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,02 artışla 5.770,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 kazançla 18.406,90 puana çıktı.

ABD'de başkanlık seçimlerinin sonuçları yatırımcılar tarafından beklenirken, pay piyasalarında yukarı yönlü bir seyir izleniyor.

Analistler, kafa kafaya seyreden yarışın galibinin belli olacağı kritik başkanlık seçimleri sonucunun harcamalarda veya vergi politikalarında değişikliğe yol açabileceğini belirtti.

Bu nedenle Temsilciler Meclisi ile Senato'nun hangi partinin kontrolünde olacağının da yatırımcılar tarafından merak edildiğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) perşembe günkü faiz kararının da beklendiğini kaydetti.

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Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvil faizi ise 2 baz puan artışla yüzde 4,33'e yükselmesine rağmen, geçen haftaki seviyelerinin altında seyrediyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,5 azalışla 103,40 seviyesine bulunuyor.

Kripto paraların fiyatlarındaki yükseliş de dikkati çekerken, Bitcoin'in fiyatında yüzde 3,4 ve Ethereum'un yüzde 1 artış görülüyor.