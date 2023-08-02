Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler İş-Yaşam ABD'de özel sektör istihdamı temmuzda beklentileri aştı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de özel sektör istihdamı temmuzda beklentileri aştı 

        ABD'de özel sektör istihdamı, temmuzda 324 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi aştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı temmuz ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

        Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, geçen ay 324 bin kişi arttı.

        Piyasa beklentilerini aşan özel sektör istihdamının, bu dönemde 189 bin artması öngörülüyordu.

        Haziran ayına ilişkin özel sektör istihdamı verisi ise 497 binden 455 bine revize edildi.

        İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 237 bin kişi ve orta ölçekli işletmelerde 138 bin kişi artarken, büyük ölçekli işletmelerde 67 bin kişi azaldı.

        Söz konusu dönemde istihdam artışının 303 bini hizmet, 21 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.

        REKLAM

        ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, temmuzda yıllık ücret yüzde 6,2 arttı. Kasım 2021'den bu yana en yavaş hızda gerçekleşen ücret artışı, haziranda yüzde 6,4 olarak kaydedilmişti.

        ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, rapora ilişkin değerlendirmesinde, ekonomi beklenenden daha iyi gittiğine dikkati çekerek, sağlıklı iş gücü piyasasının hane halkı harcamalarını desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

        Richardson, geniş tabanlı iş kaybı olmaksızın ücret artışında bir yavaşlama görmeye devam ettiklerini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Sektörden BDDK tepkisi
        Sektörden BDDK tepkisi
        Beşiktaş'tan Pepe bombası!
        Beşiktaş'tan Pepe bombası!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti
        Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        "Bambaşka bir takım"
        "Bambaşka bir takım"
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı