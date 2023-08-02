ABD'de özel sektör istihdamı temmuzda beklentileri aştı 

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı temmuz ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, geçen ay 324 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerini aşan özel sektör istihdamının, bu dönemde 189 bin artması öngörülüyordu.

Haziran ayına ilişkin özel sektör istihdamı verisi ise 497 binden 455 bine revize edildi.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 237 bin kişi ve orta ölçekli işletmelerde 138 bin kişi artarken, büyük ölçekli işletmelerde 67 bin kişi azaldı.

Söz konusu dönemde istihdam artışının 303 bini hizmet, 21 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.

REKLAM

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, temmuzda yıllık ücret yüzde 6,2 arttı. Kasım 2021'den bu yana en yavaş hızda gerçekleşen ücret artışı, haziranda yüzde 6,4 olarak kaydedilmişti.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, rapora ilişkin değerlendirmesinde, ekonomi beklenenden daha iyi gittiğine dikkati çekerek, sağlıklı iş gücü piyasasının hane halkı harcamalarını desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

Richardson, geniş tabanlı iş kaybı olmaksızın ücret artışında bir yavaşlama görmeye devam ettiklerini kaydetti.