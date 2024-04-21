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        Haberler Dünya ABD'de parktaki partide düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        ABD'de parktaki partide düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        ABD'nin Tennessee eyaletinde bir parkta düzenlenen partiye silahlı saldırı düzenlendi. 200 ila 300 kişinin katıldığı tahmin edilen partideki saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 10:31 Güncelleme: 21.04.2024 - 10:31
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        ABD'de parktaki partiye silahlı saldırı!
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        ABD'nin Tennessee eyaletindeki Memphis kentinde, parkta düzenlenen partiye yönelik silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

        Polis, Memphis'teki parkta, 200 ila 300 kişinin katıldığı tahmin edilen partide düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

        İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis, silahlı saldırganların vurduğu 8 kişiden 2'sinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

        Polis, 6 yaralının hastaneye kaldırıldığını, 2 şüpheliyi aradıklarını belirtti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #ABD
        #silahlı saldırı
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