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        Haberler Ekonomi Para ABD'de perakende satışlar beklentiyi aştı - Para Haberleri

        ABD'de perakende satışlar beklentiyi aştı

        ABD'de perakende satışlar, eylülde aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 16:25 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:25
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        ABD'de perakende satışlar beklentiyi aştı
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        ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

        Buna göre, perakende satışlar eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı ve 714,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

        Piyasa beklentisi, perakende satışların bu dönemde aylık yüzde 0,3 artacağı yönündeydi. Perakende satışlar, ağustosta yüzde 0,1 artmıştı.

        Perakende satışlar, eylülde yıllık bazda da yüzde 1,7 arttı. Satışlar, ağustosta yıllık bazda yüzde 2,2'lik artış kaydetmişti.

        Bu dönemde çeşitli mağaza perakendecileri, giyim mağazaları, sağlık ve kişisel bakım mağazaları, yiyecek ve içecek hizmetinin sunulduğu yerler, gıda ürünlerinin satıldığı mağazalar, genel mal mağazaları, mağaza dışı perakendeciler, spor malzemeleri, hobi ürünleri, müzik ürünleri ve kitap satılan mağazalar ile yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanlarının satıldığı mağazalardaki satışlarda artış oldu.

        Elektronik mağazaları, benzin istasyonları ve mobilya mağazalarındaki satışlarda aynı dönemde azalış kaydedildi. Motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalardaki satışlarda ise yatay bir seyir görüldü.

        Analistler, perakende satışlarda yaşanan artışın ekonominin üçüncü çeyrekte büyüme hızını koruduğu görüşünü desteklediğini belirtti.

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