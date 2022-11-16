AA

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre perakende satışlar, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artarak 694,5 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri, perakende satışların ekimde yüzde 1 artması yönündeydi. Beklenenden fazla artış gösteren perakende satışlar eylülde değişim göstermemişti.

Bu dönemde perakende satışlardaki artışta, yükselen enerji maliyetinin etkisiyle benzin istasyonlarında yaşanan aylık yüzde 17,8 artış etkili oldu.

Aynı dönemde mağaza dışı perakendecilerdeki satışlar yüzde 1,2, mobilya mağazalarındaki satışlar yüzde 1,1, yiyecek ve içecek hizmetinin sunulduğu yerlerdeki satışlar yüzde 1,6, motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağaza satışları yüzde 1,3 arttı.

Yapı malzemeleri satışları da yüzde 1,1 artarken, giyim mağazalarındaki satışlar değişiklik göstermedi.