Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

ABD'de perakende satışlar martta beklenenden fazla geriledi

ABD'de perakende satışlar, martta aylık bazda yüzde 1 azalışla piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti

ABD'de perakende satışlar martta beklenenden fazla geriledi
AA

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ait perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1 azalarak 691,7 milyar dolar oldu. Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde yüzde 0,4 azalması yönündeydi. Perakende satışlar, şubatta yüzde 0,2 gerilemişti.

Ülkede perakende satışlar, martta yıllık bazda ise yüzde 2,9 arttı.

Bu dönemde perakende satışlardaki düşüşte, benzin istasyonları, inşaat malzemeleri ve bahçe ekipmanları, elektronik ve beyaz eşya, mobilya ile giyim mağazaları ve otomobil bayilerindeki satışlarda yaşanan azalış öne çıktı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İş Bankası’ndan KOBİ’lerin GES yatırımlarına destek
İŞ-YAŞAM İş Bankası’ndan GES yatırımlarına destek
Garanti BBVA ara dönem karbonsuzlaşma hedeflerini açıkladı
İŞ-YAŞAM Garanti BBVA'dan karbonsuzlaşma hedefi
Royal Halı üçüncü kez satışa çıkıyor
İŞ-YAŞAM Royal Halı üçüncü kez satışa çıkıyor
İstanbul firmaların ihracatı ilk çeyrekte arttı
İŞ-YAŞAM İstanbul firmaların ihracatı arttı
Dolar/TL, 19,37 seviyesinden işlem görüyor 
İŞ-YAŞAM Dolar/TL, 19,37 seviyesinde
Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 106,77, aylık yüzde 1,79 arttı
İŞ-YAŞAM Tarımda üretici enflasyonu yüzde 106,77 arttı
İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı 17 Nisan'da açılacak
İŞ-YAŞAM İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı 17 ...
Japonyada 2022 mali yılında iflas eden firma sayısı arttı
İŞ-YAŞAM Japonya'da iflas eden firma sayısı arttı
EYT'lilerin ilk maaşları bugünden itibaren yatacak! 2023 EYT ilk maaş ne zaman ödenecek?
İŞ-YAŞAM EYT'liler ilk maaşlarını bugünden itibaren alacak
TÜRKBESD'de bayrak devri
İŞ-YAŞAM TÜRKBESD'de bayrak devri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.