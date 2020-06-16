Reuters

ABD'de perakende satışlar, Mayıs ayında 2.5 milyon çalışanın işe geri dönmesi ve insanların serbest şekilde daha fazla hareket etmesiyle birlikte rekor hızda arttı.

Artış perakende satışların koronavirüs salgınını önlemek için alınan karar nedeniyle Mart ve Nisan ayında rekor hızla

düşüşün ancak bir kısmını karşılayabildi.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre perakende satışlar yüzde 17.7 arttı. Nisan ayında bu veri yüzde 14.7 düşüş göstermişti.

Bu verideki bir önceki rekor artış 11 Eylül olaylarından sonra Ekim 2001'de gerçeklemişti.

Reuters anketine katılan ekonomistler perakende satışların Mayıs'ta yüzde 8 artış kaydetmesini bekliyorlardı.

Perakende satış verisindeki artışın beklentinin üzerinde olması ve tecrit önlemlerinden sadece birkaç hafta sonra ABD'de

tüketim harcamalarının yeniden hız kazanması, koronavirüs salgınında en kötü dönemin geride kaldığı yönünde beklenti oluşmasına neden olurken, ABD borsalarında da hisselerde sert yükseliş görüldü.