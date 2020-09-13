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HaberlerDünya
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ABD'de polis aracına saldırı, Trump'tan idam çağrısı!

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinden polis aracına yapılan silahlı saldırıda iki polisin ağır yaralandığı ifade edildi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Polisler şayet ölürlerse, katil için hızlı bir yargılama ile idam verilmeli. Bunu durdurmanın başka yolu yok." ifadelerini kullandı.

Donald Trump
AA

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde polis aracına yapılan silahlı saldırıda iki polis ağır yaralandı.

Los Angeles Şerifinin ofisi, Twitter'dan saldırı anını gösteren bir görüntü paylaşarak, biri kadın iki polisin yaralandığını duyurdu.

Görüntüde siyah giyimli bir kişi polisin devriye aracına yaklaşarak araca ateş açıyor.

Polis Departmanından yapılan açıklamada, 14 ay önce göreve başlayan iki polisin bölgedeki hastaneye kaldırıldıkları ve durumlarının kritik olduğu kaydedildi.

twitter

TRUMP'TAN İDAM ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump ise olayla ilgili oğlunun paylaştığı bir Twitter paylaşımını alıntılayarak, "(Polisler) Şayet ölürlerse, katil için hızlı bir yargılama ile idam verilmeli. Bunu durdurmanın başka yolu yok." ifadelerini kullandı.

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