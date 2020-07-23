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ABD'nin Portland kentinde polis şiddeti karşıtı protestolara destek veren Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler, federal güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahalesine maruz kaldı.

Dün gece federal mahkeme binası önündeki protestoculara destek veren Demokrat Partili Wheeler, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kentteki protestoların engellenmesi için gönderilen federal güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz müdahalesiyle karşılaştı.

İlk defa göz yaşartıcı gaza maruz kaldığını belirten Wheeler'in olay yerinden paylaşılan bir videoda bir süre öksürdüğü ve koruyucu gözlük taktığı görüldü.

Mahkeme binası önünde federal güvenlik güçlerini protesto edenlere seslenen Wheeler, "Trump yönetiminin kenti işgal etmesine karşı çıktığınız için teşekkür ederim." dedi.

TRUMP'TAN SUÇ ORANI YÜKSEK KENTLERE DAHA FAZLA FEDERAL GÜVENLİK GÜCÜ GÖNDERME KARARI

Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, suçla mücadelede ciddi adımlar atılacağını belirterek, "Şiddet suçlarının pençesine düşmüş Amerikan toplumlarına yönelik görevlendirilen federal güvenlik güçlerinin artırılacağını duyurmak istiyorum. Tüm ülkede olanları görüyorsunuz, bizim bu konuya müdahale etmekten başka şansımız kalmadı." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, bazı Demokrat yerel yöneticilerin siyasi çıkarlarını insanların güvenliğinin önüne koyduğunu ve bu nedenle de gerekli önlemleri almadığını söylemişti.

PORTLAND'DA PROTESTOCULAR MAHKEME BİNASINI ATEŞE VERMİŞTİ

Polis şiddeti karşıtı gösterilerin şiddet olaylarına dönüştüğü Portland'da hafta sonu protestocular, federal mahkeme binasının girişini ateşe vermişti.

Mahkeme binası içindeki federal güvenlik güçleri protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti. ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf ise Ted Wheeler'in, federal güvenlik güçlerinin kentteki şiddeti tırmandırdığı iddiasını "tamamen sorumsuz bir yorum" olarak nitelendirmişti.

Geçen hafta kentteki federal güvenlik güçlerinin protestocuları gözaltına almak için plakasız araç kullanması büyük tepki çekmişti.

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi Amerikalı George Floyd için birçok kentte düzenlenen protestolar Oregon eyaletinin Portland kentinde de devam ediyor.