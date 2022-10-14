ABD'de resesyon tartışmaları arttı 0:00 / 0:00

ABD'de yüksek enflasyonla mücadele sürüyor. Yıllık enflasyon yüzde 8,2 olarak açıklanırken, çekirdek enflasyon yıllık bazda 1982'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkede enflasyonla mücadele ve pahalılık sürerken ekonomik göstergeler resesyon tartışmalarını artırıyor.

ABD'DE RESESYON TARTIŞMALARI ARTTI

Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Genel olarak ekonomide sıkıntılar olmasından dolayı resesyon tartışmaları arttı. FED'in 1-2 Kasım'da yapacağı toplantı önemli. Bu toplantıda 0.75 faiz artışının altında bir karar çıkması beklenmiyor" dedi. Çınar "ABD'de gıda ve kira fiyatlarının hala yüksek olmasından dolayı halkta mutsuzluk ve tatminsizlik var. Özellikle cumhuriyetçi kanattan Biden yönetimi ve demokratlara yönelik çok sert eleştiriler yapılıyor. Bunun en büyük nedeni de enflasyonu azaltma yasası" şeklinde konuştu.

ABD-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİSİ GERGİN

Gıda, kira ve petrol fiyatlarının yüksek seyrettiği ABD'de OPEC+ tarafından alınan günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararının yankıları da devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın Temmuz ayındaki Suudi Arabistan ziyaretini hatırlatan Ali Çınar "ABD ile Suudi Arabistan arasında bir gerginlik var. Nedeni de ABD'nin istediği sonucu alamaması. Beyaz Saray'dan sert açıklamalar geliyor. Başkan Biden Suudi Arabistan'la ikili ilişkileri revize edecek bir adım atacak bunun için Kongre'nin açılmasını bekliyor" dedi.